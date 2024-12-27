Shot: ВС России зачистили жилую зону Курахово от ВСУ

Вооруженные силы России зачистили жилую зону Курахово в Донецкой народной республике от украинских войск, при этом найдя тела убитых Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Канал сообщает, что у всех 28 погибших были сквозные ранения от пуль, они находились в подконтрольной ВСУ зоне. Также сообщается, что вынужденно сдавшиеся пленные украинские военные признали свое зверское отношение к гражданским, объясняя это аналогичным отношением со стороны командования ВСУ к ним. По их словам, когда Курахово был взят в котел, им приказывали расстреливать гражданских.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России заняли четыре квадратных километра плацдарма ВСУ под Курахово. Также он заявил о наступлении российских военных в районе Сонцовки к северо-западу от города.