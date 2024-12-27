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08:31, 27 декабря 2024Силовые структуры

Российского депутата-каратиста заподозрили в домогательствах к девочке

В Башкирии депутата-каратиста заподозрили в домогательствах к девочке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали депутата-каратиста из Туймазов (Башкирия) по подозрению в домогательствах к девочке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, мужчина работает тренером в собственной академии единоборств «Самурай». Предварительно, потерпевшая — одна из его учениц.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который уговорил 16-летнюю девушку проследовать с ним в подъезд и изнасиловал ее. Мужчина проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

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