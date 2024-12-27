Российского депутата-каратиста заподозрили в домогательствах к девочке

В Башкирии депутата-каратиста заподозрили в домогательствах к девочке

Сотрудники силовых структур задержали депутата-каратиста из Туймазов (Башкирия) по подозрению в домогательствах к девочке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, мужчина работает тренером в собственной академии единоборств «Самурай». Предварительно, потерпевшая — одна из его учениц.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который уговорил 16-летнюю девушку проследовать с ним в подъезд и изнасиловал ее. Мужчина проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).