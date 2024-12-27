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13:29, 27 декабря 2024Россия

Российскую пенсионерку отчитали за вопрос губернатору о плохих дорогах

Пенсионерку из Байкита отчитали за вопрос губернатору о плохих дорогах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Пенсионерку из села Байкит Эвенкийского района в Красноярском крае отчитали за вопрос губернатору на прямой линии о плохих дорогах. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По сведениям издания, россиянка озвучила представителям кол-центра мнение о вечно неработающих магазинах и ценах за коммунальные услуги. Женщина, которая много лет борется за права малых народов, попросила представителя власти прокомментировать ситуацию.

Вопрос пенсионерки до губернатора так и не дошел, однако он оказался на столе у главы района Андрея Черкасова. Тот, по словам пожилой женщины, вызвал ее, назвал лгуньей и пообещал, что за каждым ее шагом будут следить.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пенсионерка отсудила у мэрии 200 тысяч рублей за неровный тротуар. В 2023 году 70-летняя женщина шла по узкой дорожке от поликлиники к автобусной остановке. На неровном покрытии она зацепилась за торчащую арматуру и упала, получив серьезную травму колена. Медики диагностировали у екатеринбурженки перелом и предупредили о необходимости операции и долгой реабилитации.

ЖЗЛ
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