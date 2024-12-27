Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:05, 27 декабря 2024Путешествия

Семейная ссора переросла в стрельбу в аэропорту США

AP News: два человека получили ранения во время стрельбы в аэропорту Финикса
Алина Черненко
СюжетСтрельба в США

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Два человека получили огнестрельные ранения, а один — ножевое, во время стрельбы в аэропорту Финикса, США. Об этом сообщает AP News.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел в среду, 25 декабря, в ресторане воздушной гавани, расположенном за пределами контрольно-пропускных пунктов. Сержант полиции Финикса Майра Рисон заявила, что это была семейная ссора, которая переросла сначала в драку, а потом — в стрельбу.

Материалы по теме:
«Самолет — лакомый объект для терроризма» Как живет человек, который делает все, чтобы люди не пронесли в самолет бомбу
«Самолет — лакомый объект для терроризма»Как живет человек, который делает все, чтобы люди не пронесли в самолет бомбу
25 июля 2023
Теракт в аэропорту Домодедово: воспоминания очевидцев, что происходило после взрыва и как живут семьи жертв
Теракт в аэропорту Домодедово:воспоминания очевидцев, что происходило после взрыва и как живут семьи жертв
19 декабря 2024

По ее словам, все участники конфликта были друг с другом знакомы. Один из них выстрелил из пистолета, ранив женщину и другого мужчину, который, в свою очередь, был вооружен ножом и напал на стрелка.

В материале указано, что женщина получила ранение, опасное для жизни, и находится в критическом состоянии. Двое других пострадавших уже выписаны из больницы. Пока полиция никого не арестовала, расследование продолжается.

В ноябре вооруженные бандиты напали на популярный у туристов бар в Мексике, устроили там стрельбу и лишили жизни 10 человек. Полиция нашла автомобиль, на котором скрылись преступники, брошенным и горящим.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Грозного во время посадки Embraer 190

      На видео попал момент ДТП с Genesis мастера спорта в Санкт-Петербурге

      Отказ Загитовой в многомиллионном гранте на шоу объяснили

      На Западе захотели заставить Украину экономить дальнобойные ракеты

      Медик назвал одну поразившую его деталь после спасения выживавшего в окружении бойца в СВО

      Россиянам дали советы по утилизации новогодних елок

      Премьер Грузии рассказал о государственном финансировании оппозиции

      Экс-супруга отобрала недвижимость у экс-вратаря сборной РФ и оставила его в съемном жилье

      Польша и Еврокомиссия собрались ударить по российскому газу

      Пьяный россиянин угрожал казнью бортпроводникам на рейсе в Таиланд и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше