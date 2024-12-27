Семейная ссора переросла в стрельбу в аэропорту США

AP News: два человека получили ранения во время стрельбы в аэропорту Финикса

Два человека получили огнестрельные ранения, а один — ножевое, во время стрельбы в аэропорту Финикса, США. Об этом сообщает AP News.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел в среду, 25 декабря, в ресторане воздушной гавани, расположенном за пределами контрольно-пропускных пунктов. Сержант полиции Финикса Майра Рисон заявила, что это была семейная ссора, которая переросла сначала в драку, а потом — в стрельбу.

По ее словам, все участники конфликта были друг с другом знакомы. Один из них выстрелил из пистолета, ранив женщину и другого мужчину, который, в свою очередь, был вооружен ножом и напал на стрелка.

В материале указано, что женщина получила ранение, опасное для жизни, и находится в критическом состоянии. Двое других пострадавших уже выписаны из больницы. Пока полиция никого не арестовала, расследование продолжается.

В ноябре вооруженные бандиты напали на популярный у туристов бар в Мексике, устроили там стрельбу и лишили жизни 10 человек. Полиция нашла автомобиль, на котором скрылись преступники, брошенным и горящим.

