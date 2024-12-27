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23:59, 27 декабря 2024Мир

Шольц раскрыл позицию Трампа по конфликту на Украине

Шольц заявил о желании Трампа завершить конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Об этом он сообщил в интервью порталу T-Online.

Шольц раскрыл подробности разговора с Трампом, отметив, что тот считает прекращение конфликта возможным лишь при одном условии. «У меня такое впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что этого можно достичь только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении», — заявил он.

Ранее Шольц рассказал, что провел два телефонных разговора с Трампом и достиг договоренностей по поводу конфликта на Украине. По словам канцлера, они оба согласились с тем, что США и Европа должны тесно координировать свои действия в вопросах, связанных с урегулированием конфликта.

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