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18:27, 27 декабря 2024Мир

Шольц и Трамп достигли согласия по Украине

Шольц рассказал, что договорился с Трампом по поводу Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Markus Schreiber / AP

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что провел два телефонных разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом и достиг договоренностей по поводу конфликта на Украине. Об этом глава немецкого правительства рассказал в интервью порталу T-Online.

«Я уже дважды разговаривал с будущим президентом США Трампом, и мы согласны с тем, что мы — США и Европа — должны тесно координировать свои действия друг с другом по всем этим вопросам», — заявил бундесканцлер.

Ранее Шольц признался, что хочет еще раз поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине.

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