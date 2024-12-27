Шольц и Трамп достигли согласия по Украине

Шольц рассказал, что договорился с Трампом по поводу Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что провел два телефонных разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом и достиг договоренностей по поводу конфликта на Украине. Об этом глава немецкого правительства рассказал в интервью порталу T-Online.

«Я уже дважды разговаривал с будущим президентом США Трампом, и мы согласны с тем, что мы — США и Европа — должны тесно координировать свои действия друг с другом по всем этим вопросам», — заявил бундесканцлер.

Ранее Шольц признался, что хочет еще раз поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине.