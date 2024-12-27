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12:19, 27 декабря 2024Мир

Сирийцы начали протестовать против израильской оккупации

WSJ: в приграничных деревнях Сирии начались протесты против оккупации Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Жители приграничных сирийских деревень начали протестовать против израильской оккупации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По имеющимся данным, протест, в частности, прошел в деревне Маария. Как минимум один человек стал жертвой столкновения с израильскими военными, отмечает WSJ.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем больше опасений, что [протесты] перерастут в вооруженную конфронтацию», — цитирует издание эксперта по Сирии из научно-исследовательского центра «Ближневосточный форум» (MEF) в США Айменна Джавад ат-Тамими.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что Турция хочет превратить Сирию в свой протекторат. Однако Анкара, отмечает эксперт, может столкнуться с региональными амбициями Израиля и неприятием своего контроля со стороны населения Арабской Республики.

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