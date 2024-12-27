Сирийцы начали протестовать против израильской оккупации

WSJ: в приграничных деревнях Сирии начались протесты против оккупации Израиля

Жители приграничных сирийских деревень начали протестовать против израильской оккупации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По имеющимся данным, протест, в частности, прошел в деревне Маария. Как минимум один человек стал жертвой столкновения с израильскими военными, отмечает WSJ.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем больше опасений, что [протесты] перерастут в вооруженную конфронтацию», — цитирует издание эксперта по Сирии из научно-исследовательского центра «Ближневосточный форум» (MEF) в США Айменна Джавад ат-Тамими.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что Турция хочет превратить Сирию в свой протекторат. Однако Анкара, отмечает эксперт, может столкнуться с региональными амбициями Израиля и неприятием своего контроля со стороны населения Арабской Республики.