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17:07, 27 декабря 2024Бывший СССР

Украинские военные сдались в плен в районе Дзержинска

НМ ДНР: украинские военные сдались в плен 132 бригаде ВС РФ в районе Дзержинска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Народная милиция ДНР

В районе Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) украинские военные сдались в плен бойцам 132-й бригады Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил Telegram-канал «Народная милиция ДНР».

«В районе населенного пункта Дзержинск семеро военнослужащих 101-й бригады охраны украинского генштаба сдались в плен военнослужащим 132-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ», — говорится в сообщении.

По данным канала, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили сброшенные с российского беспилотника инструкции по сдаче в плен. Они также призвали бывших сослуживцев поступить так же, как они.

Ранее пленный украинский военный Александр Цвели выступил с обращением к сослуживцам, призвав их бросать свои позиции и сдаваться в плен. По его словам, так у бойцов ВСУ будут шансы остаться живыми.

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