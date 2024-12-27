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01:13, 27 декабря 2024Мир

В Британии предложили войти в состав США

Telegraph: Британии стоит войти в состав США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Газета Telegraph предложила, что после победы на выборах президента Дональда Трампа Британии нужно войти в состав США и стать 51-м штатом этой страны.

«Нам повезет, если нам предоставят сделку вроде (полу)шуточного предложения Трампа о включении Канады в Американский Союз в качестве 51-го штата», — говорится в публикации.

По мнению автора, на данный момент отношения Вашингтона и Лондона напоминают отношения метрополии и доминиона. «Теперь США рассматривают Великобританию как рай для офшоринга (услуг), подобно Индии. Пользуясь ужасно низким ростом заработной платы, они переманивают у нас лучших специалистов», — следует из материала.

Ранее Трамп в поздравлении с Рождеством описал преимущества включения Канады в состав США. По его мнению, если страна войдет в состав США, то налоги «там сократятся на 60 процентов, их бизнес сразу же удвоится».

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