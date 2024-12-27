В Кремле отреагировали на отказ норвежского судна спасать российских моряков

Песков назвал вопиющим случаем отказ норвежского судна спасать моряков РФ

Отказ норвежского судна Oslo Carrier 3 спасать российских моряков с тонущего в Средиземном море судна Ursa Major является вопиющим случаем и заслуживает порицания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам», — отреагировал представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика», владельца судна Ursa Major, рассказали, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков. Им отказали в помощи из-за некоего запрета.

Российское торговое судно Ursa Major 2009 года постройки потерпело крушение в Средиземном море у берегов Испании и Алжира. Это произошло 23 декабря в международных водах между испанским Агиласом и алжирским Ораном. Судно шло под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. По данным «Оборонлогистики», причиной инцидента стал теракт.