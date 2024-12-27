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16:08, 27 декабря 2024Экономика

В России одобрили методику расчета биржевого индекса на сахар

ФАС: объем биржевых торгов сахаром в России вырос с 2020 года в 5 раз
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Биржевые торги сахаром в России с момента их запуска в 2020 году выросли практически в пять раз, достигнув в 2024-м примерно 300 тысяч тонн. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Как уточнили в ведомстве, подкомитет Биржевого комитета по развитию организованных торгов агропродукцией, в который входят представители органов власти и профильных союзов, а также участники рынка, утвердил разработанную АО «Национальная товарная биржа» (НТБ) методику расчета биржевого индекса в Центральном федеральном округе (на него в уходящем году пришлось 57 процентов от общего объема производства сахара).

Отмечается, что применение методики позволит сделать более прозрачным формирование ценового индикатора на этот товар, который, как указали в ФАС, может быть использован участниками рынка при планировании своей деятельности, а также органами власти при принятии регуляторных решений.

В сентябре 2023 года Московская биржа запустила торги в рублях расчетными фьючерсными контрактами на индекс российского сахара и маржируемыми опционами на них. До этого, писал «Интерфакс», биржевые торги сахаром проводились в РФ только на НТБ и СПбМТСБ (АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»)

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