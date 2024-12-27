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15:46, 27 декабря 2024Экономика

В России оценили рост цен на продукты за год

Глава АКОРТ Караваев рассказал о росте цен на продукты за год
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Согласно декабрьским оценкам, рост цен на продукты за 2024 год в России составил 9-10 процентов. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на заявление председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.

Данные Росстата демонстрируют объективную картину удорожания продуктов, добавил спикер. В ноябре, по его словам, рост составлял 9,85 процента к аналогичному периоду 2023 года. Однако год еще не подошел к концу, поэтому окончательные итоги подводить рано, подчеркнул он.

Сильнее всего, по словам эксперта, на инфляцию повлиял рост цен на овощи. Больше всего за год поднялись цены на картофель, капусту и сливочное масло. Однако торговые сети пытались сдерживать цены, не перекладывая все удорожание на конечного потребителя и часто действуя в ущерб собственной марже, указал Караваев.

Ранее в России объяснили рост цен на хлеб. По словам руководителя Зернового союза России Аркадия Злочевского, на повышение его стоимости летом влияло не столько удорожание зерна, сколько увеличение тарифов на электроэнергию и зарплат.

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