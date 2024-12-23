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14:09, 23 декабря 2024Экономика

Рост цен на хлеб в России объяснили

Злочевский: удорожание хлеба в России не связано со стоимостью зерна
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Удорожание хлеба, наблюдавшееся в России летом 2024 года, никак не связано со стоимостью зерна, несмотря на утверждения хлебопеков. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на заявление руководителя Зернового союза России Аркадия Злочевского.

На зерно в стоимости хлеба приходится только 15-16 процентов, рассказал Злочевский. Даже если зерно прибавит в цене 40 процентов, для конечного продукта это обернется удорожанием на 2-3 процента, пояснил он.

Куда большее значение, по словам главы Зернового союза, имеет увеличение тарифов на электроэнергию или зарплат. Все это сразу отражается на стоимости хлеба, указал он.

Собеседник издания предложил вспомнить, как складывалась ситуация в 2009 году, когда стоимость пшеницы рухнула в три раза, до 3 тысяч рублей за тонну. Несмотря на это, цены на хлеб тогда выросли на шесть рублей за килограмм, с 26 до 32 рублей, напомнил он.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура проверит стоимость продуктов питания перед Новым годом, чтобы не допустить необоснованных наценок торговыми сетями в преддверии праздников. По словам руководителя ведомства Игоря Краснова, акцент будет сделан на социально значимые продукты, включая хлеб и молоко.

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