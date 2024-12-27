В российском регионе осудят бывшего полицейского за фальсификацию доказательств

В Карачаево-Черкесии осудят бывшего полицейского за фальсификацию доказательств

В Карачаево-Черкесии осудят бывшего полицейского за фальсификацию доказательств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

Ему предъявлено обвинение по статье 303 («Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении») УК РФ.

По данным следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый с целью повысить служебные показатели составил административный протокол на местного жителя за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. В материалах дела отразил ложные сведения о совершенном мужчиной правонарушении и передал их в суд. На основании сфальсифицированных документов суд принял необоснованное решение о назначении административного наказания.

Преступление выявили и пресекли оперативные сотрудники ФСБ. Доказательная база, собранная в ходе следственных действий, признана достаточной. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что пятерых экс-силовиков осудят за фальсификацию дел о наркотиках ради показателей.