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15:46, 25 октября 2024Силовые структуры

Пятерых экс-силовиков осудят за фальсификацию дел о наркотиках ради показателей

В Калининграде пройдет суд над 5 экс-полицейскими за фальсификацию дел

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых бывших полицейских, которые фальсифицировали уголовные дела ради повышения показателей раскрываемости. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Мужчины проходят обвиняемыми по статьям 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств»), 303 («Фальсификация материалов уголовного дела») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Их дело направлено в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу. ​​​​​​

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые в целях улучшения показателей своей работы сфальсифицировали протоколы, в которых указали ложную информацию об обнаружении у трех россиян наркотиков и частей наркосодержащего растения. В результате потерпевших незаконно осудили.

В 2021 году обвиняемые избили мужчину и изрезали его одежду, чтобы он признал свою вину в торговле запрещенными веществами. В отношении другого потерпевшего указанные сотрудники сфальсифицировали административный материал о якобы нарушении общественного порядка. В результате мужчину незаконно приговорили к административному аресту на двое суток.

Ранее в Екатеринбурге двух полицейских лишили званий и приговорили к пяти годам лишения свободы за беспричинное задержание и избиение мужчины.

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