Российским полицейским дали срок за беспричинное задержание и избиение россиянина

В Екатеринбурге беспричинно задержавших россиянина полицейских лишили званий

В Екатеринбурге двух российских полицейских лишили званий и дали по пять лет колонии за превышение должностных полномочий. Об этом во вторник, 22 октября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 августа 2023 года потерпевший обратился к полицейским с вопросом, не связанным с охраной правопорядка. Полицейские, недовольные тем, что их отвлекают, без оснований скрутили мужчину, надели на него наручники, посадили в отсек машины для задержанных и вывезли в лес, где избили.

Бывшим силовикам предстоит отбывать наказание в колонии общего режима.

В августе сообщалось, что в Красноярске работавшие на криминального авторитета Батона российские полицейские получили срок.