В уголовном деле бывшего министра транспорта Башкирии появились соучастники

В деле экс-главы минтранса Башкирии Клебанова есть неустановленные соучастники

В уголовном деле бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова, обвиняемого в получении взятки, появились неустановленные соучастники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, которые имеются в распоряжении агентства.

Следствие устанавливает их личности.

Ранее предварительное расследование по делу Клебанова завершилось. Обвиняемый полностью признал свою вину и подписал соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием.

Предварительно, в 2023 году экс-глава минтранса Башкирии, занимая пост члена совета директоров госкомпании «Башкиравтодор», потребовал от руководителя коммерческой организации пять миллионов рублей. За это он пообещал коммерсанту покровительство и оплату выполненных работ по договорам.

