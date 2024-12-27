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19:01, 27 декабря 2024Силовые структуры

Виновная в массовом отравлении в российском детском саду избежала наказания

В Нижегородской области виновная в массовом отравлении в детсаду избежала срока
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Городце Нижегородской области бывшая заведующая детского сада, виновная в массовом отравлении, избежала наказания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Как установил суд, массовое отравление произошло в городецком детском саду №18 в 2022 году из-за того, что в пищевом блоке не соблюдались санитарные правила. Тогда острую кишечную инфекцию диагностировали у 17 детей и нескольких взрослых.

Женщина обвинялась по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. На заседании своей вины она не признала. Представитель гособвинения требовала назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения на два года права заниматься трудовой деятельностью, связанной с образованием и воспитанием детей.

Отмечается, что из-за истечения сроков давности уголовного дела женщина избежала наказания.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе произошло массовое отравление курсантов местного филиала университета МВД России.

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