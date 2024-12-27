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13:36, 27 декабря 2024Бывший СССР

Военные Армии России уничтожили более 10 украинских FPV-дронов за минуту

Офицер «Веселый»: бойцы «Севера» уничтожили за минуту более 10 FPV-дронов ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы подразделения «Севера» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили за минуту более 10 FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер с позывным Веселый, передает РИА Новости.

По его словам, во время боя военные на харьковском направлении за минуту отразили атаку более 10 дронов. «Дроны ВСУ под воздействием средств РЭБ теряли связь со своими операторами, отключались, падали на землю и детонировали», — заявил военнослужащий.

Веселый добавил, что успешному отражению атаки способствовали тренировки на полигоне. Кроме того, он отметил подготовку людей и техники для этого.

Ранее сообщалось, что российские военные начали наступление на Покровск в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, они начали зачищать занятые ими населенные пункты на данном направлении.

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