Российские военные наступают на Покровск и зачищают занятые населенные пункты

Российские военные наступают на Покровск в Донецкой народной республике (ДНР) и зачищают занятые ими населенные пункты на данном направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на слова одного из бойцов Вооруженных сил (ВС) России.

«Новый Труд и Даченское под полным контролем Российской армии», — рассказал военный.

По его словам, продвижение к Покровску идет несмотря на контратаки со стороны украинских войск. Отмечается, что город имеет стратегическое и экономическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что потеря Покровска повлечет за собой существенные издержки в области металлургии для Киева. При этом он подчеркнул, что переход города под контроль Российской армии откроет новые возможности для российского региона.