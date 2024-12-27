«Яндекс» купил крупный сервис аренды зарядных устройств

«Яндекс» приобрел сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!»

«Яндекс» приобрел крупный сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!» и выделит его в отдельное бизнес-направление. Об этой сделке сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-службы IT-компании.

Сумму соглашения «Яндекс» раскрывать не стал, однако участники рынка оценивают рыночную стоимость вышеуказанного сервиса в 1,7-3,3 миллиарда рублей. В компании уточнили, что функция аренды зарядок появится в «Яндекс Go» в январе-марте 2025 года.

Основатель «Бери заряд!» Кирилл Кулаков заявил, что в настоящее время ассортимент сервиса включает в себя 40 тысяч зарядных станций и шесть миллионов пользователей. В ближайшие несколько лет руководство «Яндекса» планирует вложить в распространение зарядных станций свыше двух миллиардов рублей. Основными задачами станут расширение географии работы сервиса и увеличение количества зарядных станций.

О планирующейся сделке газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала еще во второй половине сентября 2024 года. Один из собеседников уточнял, что до «Яндекса» компания предлагала продажу МТС за 3,2 миллиарда рублей. Однако оператор связи в итоге решил развивать собственный сервис. Положение независимых сервисов аренды пауэрбанков в результате этой сделки станет крайне сложным, предупреждали тогда участники рынка. По мнению главы «Павербанки МТС Юрент» Николая Богатищева, такого рода компаниям будет очень сложно конкурировать с экосистемными корпорациями вроде «Яндекса».