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11:41, 28 декабря 2024Мир

Байдена уличили в вечном отпуске вместо работы

Маск: 100 процентов своего президентского срока Байден провел в отпуске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Действующий президент США Джо Байден весь свой президентский срок фактически провел в отпуске. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил американский предприниматель Илон Маск.

«На самом деле около 100 [процентов]», — ответил бизнесмен на пост, где было посчитано, что Байден суммарно провел в отпуске 570 дней или 40 процентов всего своего срока.

Ранее источники газеты The New York Times рассказали, что Байден грустит из-за окончания президентства и намерен искать «утешения и облегчения» во время визита к Папе Римскому Франциску, который состоится в следующем месяце.

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