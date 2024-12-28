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19:51, 28 декабря 2024Ценности

Беременная жена Александра Петрова показала фигуру в купальнике

Беременная жена Александра Петрова Виктория Антонова снялась в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @viktoriyaantonova_

Беременная жена российского актера театра и кино Александра Петрова Виктория Антонова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя возлюбленная 35-летнего артиста поделилась новой серией кадров с отдыха на Мальдивах. Она снялась в объятиях избранника в воде, во время прогулки на яхте и посещения ресторана.

В то же время девушка оказалась запечатлена на пляже в слитном черном купальнике. Данный предмет гардероба подчеркивал ее округлившийся живот и был оформлен глубоким декольте и вырезом на груди.

Ранее в декабре Виктория Антонова также показала лицо без макияжа.

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