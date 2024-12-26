Жена Александра Петрова показала лицо без макияжа

Жена актера Александра Петрова Виктория Антонова показала лицо без макияжа

Жена российского актера театра и кино Александра Петрова Виктория Антонова показала лицо без макияжа на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее аккаунта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летний артист и его 23-летняя возлюбленная отправились на Мальдивы. На курорте девушка снялась, лежа на шезлонге в вязаном голубом купальнике и полотенце. При этом она надела на шею ожерелье из раковин и белых бусин.

В то же время избранница звезды сериала «Полицейский с Рублевки» распустила волосы и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в декабре 41-летняя российская актриса театра и кино Наталья Рудова также показала лицо без макияжа на новых видео.