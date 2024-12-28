Беспилотники ВСУ попытались атаковать Крым и Курскую область

Минобороны: системы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Крымом и Курской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область и Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, 28 декабря с 15:45 до 16:30 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника.

«Один БПЛА сбит над территорией Курской области, два — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 28 декабря средства ПВО сбили над российскими регионами 56 украинских беспилотников. 28 БПЛА перехватили в Воронежской области, 11 — в Белгородской, 17 — в Ростовской.