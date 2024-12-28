Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:31, 28 декабря 2024Россия

Беспилотники ВСУ попытались атаковать Крым и Курскую область

Минобороны: системы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Крымом и Курской областью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область и Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, 28 декабря с 15:45 до 16:30 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника.

«Один БПЛА сбит над территорией Курской области, два — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 28 декабря средства ПВО сбили над российскими регионами 56 украинских беспилотников. 28 БПЛА перехватили в Воронежской области, 11 — в Белгородской, 17 — в Ростовской.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин принес извинения Алиеву из-за крушения самолета AZAL. Кремль сообщил об уголовном деле, допрашивают военных

      Официальный курс доллара на новогодние праздники поднялся выше 101 рубля

      В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

      Звезда «Интернов» рассказала о перенесенной операции

      Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Кузьмин

      В Сумах прозвучали взрывы

      Медведь залез в дом и уснул под столом

      41-летняя звезда «Универа» показала фигуру до и после набора 11 килограммов

      На российских «Беркутах» испытают лазерную связь

      Оценено влияние открытия новых станций метро в Москве на стоимость аренды жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше