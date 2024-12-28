Дед Мороз рассказал о частых просьбах взрослых

Дед Мороз рассказал, что взрослые часто просят его закрыть ипотеку

Московский Дед Мороз рассказал о наиболее частых просьбах, с которыми к нему обращаются взрослые люди. Их он раскрыл в разговоре с РИА Новости.

Волшебник признался, что взрослые нередко просят его помочь закрыть ипотечные кредиты, а также приобрести жилье. Он отметил, что у него не «бездонный карман», но добавил, что передает эти просьбы тем, кто может их выполнить. Помимо этого, по словам Деда Мороза, взрослые, в отличие от детей, иногда просят у него вместо подарков небольшие суммы денег.

Ранее стало известно, что самым популярным новогодним желанием россиян оказалось завершение специальной военной операции (СВО). По данным опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), это желание объединяет жителей страны вне зависимости от пола и возраста.

