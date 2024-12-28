Дело о крушении самолета в Казахстане передали в центральный аппарат СК России

Дело о крушении самолета под Актау передали в центральный аппарат СК России

Уголовное дело о крушении самолета в Казахстане передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уголовное дело по статье 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») было возбуждено Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте.

В СК России отметили, что создана следственно-оперативная группа. В нее вошли следователи, криминалисты и эксперты, у которых есть опыт расследования авиапроисшествий.

Ранее российский лидер Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, они обсудили крушение самолета близ Актау. Лидеры условились оставаться в постоянном контакте в связи с расследованием всех обстоятельств инцидента.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.