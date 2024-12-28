Двоих россиян приговорили к большим срокам за разбой и расправу

В Московской области осудили двух мужчин за разбой и убийство

В Московской области двоих мужчин приговорили к большим срокам за разбой и расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Они осуждены по статьям 162 («Разбой»), 161 («Грабеж»), 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2021 года мужчины договорились проникнуть в частный дом в деревне Покровское Истринского района с целью похитить имущество. Они дождались, когда пенсионерка выйдет, после чего напали на нее и затащили в дом, где избили. А затем один из соучастников руками передавил ей горло и лишил возможности дышать. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

После этого преступники обыскали дом, забрали деньги и другие ценные вещи и скрылись с места преступления. Силовики провели необходимые оперативные мероприятия и установили все обстоятельства произошедшего и причастность мужчин к преступлению.

Суд приговорил их к 18 и 22 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе троих мужчин осудят за кражу майнингового оборудования.