Двум обвиняемым по делу о поставке оружия исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест

Суд продлил арест обвиняемым в поставке оружия исполнителям теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил арест двум жителям Ингушетии Хусейну Медову и Джабраилу Аушеву, которые обвиняются в поставке оружия исполнителям теракта в «Крокусе». Об этом сообщает ТАСС.

Мужчинам вменяются статьи о незаконном сбыте и незаконном приобретении оружия и взрывного устройства. По версии следствия они, а также еще два разыскиваемых фигуранта помогали террористам получить оружие.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта — четверо вооруженных людей ворвались в концертный за перед выступлением группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.