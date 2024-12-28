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11:51, 28 декабря 2024Силовые структуры

Двум обвиняемым по делу о поставке оружия исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест

Суд продлил арест обвиняемым в поставке оружия исполнителям теракта в «Крокусе»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы продлил арест двум жителям Ингушетии Хусейну Медову и Джабраилу Аушеву, которые обвиняются в поставке оружия исполнителям теракта в «Крокусе». Об этом сообщает ТАСС.

Мужчинам вменяются статьи о незаконном сбыте и незаконном приобретении оружия и взрывного устройства. По версии следствия они, а также еще два разыскиваемых фигуранта помогали террористам получить оружие.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта — четверо вооруженных людей ворвались в концертный за перед выступлением группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.

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