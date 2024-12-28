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16:04, 28 декабря 2024Экономика

Экономист обратился к ФАС после сообщений о риске нового роста ставки ЦБ

Экономист Беляев: бороться с инфляцией должна ФАС, а не ЦБ
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бороться с инфляцией в России должна Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а не Центральный банк (ЦБ), потому что вызвана она произволом продавцов на рынке, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом экономист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«До тех пор, пока Центральный банк не поймет, что у нас инфляция берется не от избытка денежной массы в обращении, и не будет пытаться бороться с инфляцией путем сокращения этой денежной массы и увеличением ее стоимости путем повышения ключевой ставки, мы [всерьез] столкнемся с проблемами, которые мы имеем уже сейчас», — сообщил Беляев.

Финансовый аналитик напомнил, что инфляция — это любой рост цен.

«В современных рыночных отношениях основная причина этой инфляции — это произвол продавцов на рынке, которые в погоне за выгодой повышают цены. У нас не Центральный банк должен бороться с инфляцией, а у нас должна бороться с инфляцией, с повышением роста цен Федеральная антимонопольная служба», — добавил он.

До тех пор, пока это не будет понято, мы будем видеть эту свистопляску [с повышением ключевой ставки]

Михаил Беляевкандидат экономических наук, финансовый аналитик

Ранее стало известно, что если к следующему заседанию совета директоров Центробанка, которое пройдет 14 февраля, инфляция не пойдет на спад, то ключевая ставка может быть повышена. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 20 декабря, опубликованном на сайте регулятора.

Объясняя решение не повышать ставку неделю назад, в ЦБ указали, что денежно-кредитные условия (ДКУ) ужесточились сильнее, чем ожидалось при текущем уровне ставки.

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