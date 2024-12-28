В Москве бесплатно раздали более тысячи квартир

Ракова: более тысячи детей-сирот получили ключи от квартир в Москве в 2024 году

В Москве оказывается комплексная помощь детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе им выдают жилье. В 2024 году в столице более тысячи сирот получили ключи от квартир в рамках комплексной поддержки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В столице [работают] свыше 20 служб постинтернатного патроната, которые помогают ребятам, достигшим 18-летия, адаптироваться ко взрослой жизни, — отметила вице-мэр. — Специалисты помогают выбрать учебное заведение и профессию, оформить льготы, решить психологические проблемы. Важная часть работы города — обеспечить жильем тех, кому это необходимо. В 2024 году более тысячи ребят получили ключи от собственных квартир».

Жилье предоставляется при отсутствии недвижимости в собственности воспитанника, либо в том случае, если имеющаяся квартира непригодна для проживания. Решением жилищных вопросов детей-сирот в Москве занимается специальная комиссия.

Воспитанникам выдаются современные отремонтированные квартиры, которые полностью готовы к заселению. Через пять лет такие квартиры можно переоформить по договору социального найма и впоследствии приватизировать. Кроме того, специалисты служб постинтернатного патроната помогают получившим жилье сиротам с обустройством полученных квартир — выбирают предметы интерьера, собирают мебель.

Квартиры в Москве сиротам выдают с 2014 года. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, столица является лидером по обеспечению жильем детей-сирот в России. «За десять лет выделили для этой категории жителей более восьми тысяч квартир, полностью готовых к проживанию», — заключил он.