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15:54, 28 декабря 2024Экономика

Корпоративное управление в России стало хуже

Центробанк сообщил об ухудшении качества корпоративного управления в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На фоне западных санкций и определенных регуляторных послаблений, введенных властями для борьбы с ограничениями, качество корпоративного управления в России во многом ухудшилось. К такому выводу пришли в Центробанке.

Сотрудники регулятора оценили отчетность 188 компаний, 74 из которых торгуются на бирже, а остальные — вне списков.

Как оказалось, сами предприятия оценивают свои практики по-прежнему высоко, но на деле значительная часть рекомендаций кодекса корпоративного управления исполняется формально.

Например, сократилось количество компаний, у которых в составе совета директоров треть независимых представителей. Возросло число участников рынка, скрывающих сведения об органах управления, структуре капитала, корпоративном секторе.

Значительная часть эмитентов проводила годовые общие собрания в формате заочного голосования, и в целом реальные корпоративные практики все чаще не отвечают тем принципам, на которые сами компании ссылаются в своих отчетах.

Также сегодня, 28 декабря, Центробанк сообщил, что ожидает пика инфляции в текущем периоде в апреле, после чего, по его оценкам, рост цен постепенно пойдет на спад.

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