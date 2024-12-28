Кинолог развеяла миф о виляющих хвостом собаках

Кинолог заявила, что виляющая хвостом собака не обязательно счастлива

Кинолог из Великобритании рассказала, что на самом деле чувствуют виляющие хвостом собаки. На ее пост в социальных сетях обратило внимание издание Irish Star.

Эксперт школы для собак Howl School for Dogs рассказала, что при виде собаки, которая виляет хвостом, большинство думает, что она радуется. «Виляние хвостом у собаки не обязательно означает, что она счастлива. Виляние означает, что она просто находится в возбужденном состоянии», — развеяла расхожий миф кинолог.

Она заявила, что чтобы определить настоящие настроение собаки, необходимо обратить внимание на множество небольших особенностей поведения. Например, если у животного напряжена морда, немного сужены глаза, и слега отведены назад уши, оно выказывает агрессию, даже если при этом машет хвостом.

Эксперт посоветовала изучать язык тела собак, чтобы лучше их понимать.

Кинолог из Великобритании назвал породы собак, которых никогда не завел бы дома сам. На первое место он поставил кавказских овчарок.

