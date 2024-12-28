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10:19, 28 декабря 2024Из жизни

Кинолог развеяла миф о виляющих хвостом собаках

Кинолог заявила, что виляющая хвостом собака не обязательно счастлива
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Hermes Rivera / Unsplash

Кинолог из Великобритании рассказала, что на самом деле чувствуют виляющие хвостом собаки. На ее пост в социальных сетях обратило внимание издание Irish Star.

Эксперт школы для собак Howl School for Dogs рассказала, что при виде собаки, которая виляет хвостом, большинство думает, что она радуется. «Виляние хвостом у собаки не обязательно означает, что она счастлива. Виляние означает, что она просто находится в возбужденном состоянии», — развеяла расхожий миф кинолог.

Она заявила, что чтобы определить настоящие настроение собаки, необходимо обратить внимание на множество небольших особенностей поведения. Например, если у животного напряжена морда, немного сужены глаза, и слега отведены назад уши, оно выказывает агрессию, даже если при этом машет хвостом.

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