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11:02, 28 декабря 2024Мир

Команда Трампа захотела депортировать мигрантов военными самолетами

Команда Трампа может использовать армию и военные самолеты для вывоза мигрантов
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа захотела использовать американские военные базы и военные самолеты для задержания и депортации мигрантов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на избранного Трампом будущего министра пограничного контроля Тома Хомана.

Отмечается, что в планы новой администрации входит объявление чрезвычайного положения в области иммиграции в первый же день после инаугурации политика, а также последующие массовые облавы и депортации нелегалов.

По словам Хомана, несмотря на то, что по закону военные не могут производить аресты на территории США, он рассматривает военных как «множитель силы». В команде Трампа считают, что армия может помочь с транспортировкой, административными обязанностями, анализом разведданных и строительством инфраструктуры, например, больших палаток, которые могут служить в качестве мест краткосрочного содержания людей под стражей.

При этом будущий министр не смог ответить на вопрос, как будет проводиться кампания в штатах, которые возглавляют демократы, и есть ли возможность направить туда национальную гвардию из штатов, находящихся под контролем республиканцев. «Я оставлю это на усмотрение юристов», — сказал он.

Ранее Трамп сообщил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии границы США для нелегальных мигрантов. Он также рассказал, что власти США намерены в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов. По его словам, массовая депортация нелегалов начнется 20 января, когда он официально вступит в свою должность.

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