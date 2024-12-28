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00:43, 28 декабря 2024Экономика

МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

МЧС предупредило о сильном тумане в Москве в ночь на 28 декабря
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном тумане и снижении видимости до 200 метров. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие два часа с сохранением до 06 часов утра 28 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м, слабый гололед. На дорогах гололедица», — предупредили в МЧС.

Водителей призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от других транспортных средств, избегать рискованных маневров на дороге, а также проявлять бдительность и осторожность.

Ранее эксперты Гидрометцентра предупредили москвичей о тумане в конце недели. Дневная температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки минус 2.

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