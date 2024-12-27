Москвичей предупредили о тумане в конце недели

Гидрометцентр: Москву ожидает туман и гололедица в пятницу

В пятницу, 27 декабря, москвичей ожидает облачная погода с туманом и гололедицей. Об этом жителей и гостей столичного региона предупредили эксперты Гидрометцентра, прогноз опубликован на сайте.

В Москве дневная температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки минус 2. В области днем будет от минус 3 до плюс 2, ночью — до минус 4 градусов. Также ожидается переменный ветер скоростью 2-7 метров в секунду и атмосферное давление на уровне 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что пик оттепели в Москве придется на 30 декабря. В этот день воздух прогреется до 1-3 градусов тепла.