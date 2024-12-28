Мужчина обманул мошенников и вернул деньги одураченному ими отцу

На Тайване мужчина помог отцу вернуть украденные деньги, обманув мошенников

Мужчина с острова Тайвань помог вернуть деньги отца, украденные мошенникам. Об этом пишет South China Morning Post.

Неназванный мужчина рассказал журналистам, как ему удалось обмануть мошенников, одурачивших его отца. Попавшийся на уловку преступников пенсионер познакомился с ними в интернете. Некая женщина добавила его в друзья в соцсетях и несколько недель писала ему. Она постоянно льстила пожилому тайванцу, а затем предложила ему выгодный способ инвестировать накопления. Мужчина, который уже начал доверять новой знакомой, передал ей 700 тысяч тайваньских долларов (2,2 миллиона рублей). Он также скачал на телефон приложение, которое показывало, сколько денег он заработал благодаря своему взносу.

Через время приложение показало, что на его счете лежит уже 1,3 миллиона тайваньских долларов (4,2 миллиона рублей). Пенсионер выразил желание обналичить прибыль, но женщина объяснила ему, что сначала он должен достичь определенной суммы. Мужчина пожаловался на ситуацию сыну, который быстро понял, что отец одурачен мошенниками. Изучив вопрос, тайванец связался с мошенниками от имени отца и сказал, что у него есть двое друзей, которые тоже хотят вложить деньги — 500 тысяч и миллион тайваньских долларов (1,6 и 3,2 миллиона рублей). Он объяснил, что друзья готовы отдать сумму в ближайшее время, и даже пообщался с преступниками от их имени. После этого он сказал, что ему срочно нужно снять 700 тысяч из-за семейных проблем. Побоявшись, что отказ повлечет за собой потерю потенциальных жертв, мошенники вернули деньги.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Шотландии поверила в любовь с онлайн-мошенником и обокрала 89-летнюю мать. Всего женщина отдала возлюбленному 50 тысяч фунтов стерлингов. Он обещал вернуть деньги, но пропал.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.