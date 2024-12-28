Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:52, 28 декабря 2024Из жизни

Мужчина обманул мошенников и вернул деньги одураченному ими отцу

На Тайване мужчина помог отцу вернуть украденные деньги, обманув мошенников
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: fizkes/ Shutterstock / Fotodom  

Мужчина с острова Тайвань помог вернуть деньги отца, украденные мошенникам. Об этом пишет South China Morning Post.

Неназванный мужчина рассказал журналистам, как ему удалось обмануть мошенников, одурачивших его отца. Попавшийся на уловку преступников пенсионер познакомился с ними в интернете. Некая женщина добавила его в друзья в соцсетях и несколько недель писала ему. Она постоянно льстила пожилому тайванцу, а затем предложила ему выгодный способ инвестировать накопления. Мужчина, который уже начал доверять новой знакомой, передал ей 700 тысяч тайваньских долларов (2,2 миллиона рублей). Он также скачал на телефон приложение, которое показывало, сколько денег он заработал благодаря своему взносу.

Через время приложение показало, что на его счете лежит уже 1,3 миллиона тайваньских долларов (4,2 миллиона рублей). Пенсионер выразил желание обналичить прибыль, но женщина объяснила ему, что сначала он должен достичь определенной суммы. Мужчина пожаловался на ситуацию сыну, который быстро понял, что отец одурачен мошенниками. Изучив вопрос, тайванец связался с мошенниками от имени отца и сказал, что у него есть двое друзей, которые тоже хотят вложить деньги — 500 тысяч и миллион тайваньских долларов (1,6 и 3,2 миллиона рублей). Он объяснил, что друзья готовы отдать сумму в ближайшее время, и даже пообщался с преступниками от их имени. После этого он сказал, что ему срочно нужно снять 700 тысяч из-за семейных проблем. Побоявшись, что отказ повлечет за собой потерю потенциальных жертв, мошенники вернули деньги.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Это пугает и угнетает» Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
«Это пугает и угнетает»Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
10 августа 2022

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Шотландии поверила в любовь с онлайн-мошенником и обокрала 89-летнюю мать. Всего женщина отдала возлюбленному 50 тысяч фунтов стерлингов. Он обещал вернуть деньги, но пропал.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Посол заявил, что Украина открыла второй фронт против России в Африке. Действия Киева осудили несколько государств

      Никас Сафронов рассказал о десятилетней бессоннице

      Мужчина обманул мошенников и вернул деньги одураченному ими отцу

      Стало известно о массовой утечке данных водителей Volkswagen

      Шольц раскрыл одну деталь телефонного разговора с Путиным

      В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Донбасса

      В Турции признали сохранение проблемы со старыми долларами

      Внешность певицы Нюши на новом видео описали в сети словами «губы из космоса видны»

      Готовивший теракт против высокопоставленного офицера хранил СВУ в необычном месте

      СК возбудил дело в отношении расправившегося с четырьмя детьми в российском СНТ отца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше