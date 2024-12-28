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20:13, 28 декабря 2024Из жизни

Мужчина разбавил святую воду виски и попал под суд

В США мужчина пришел на рождественскую службу и разбавил святую воду виски
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мужчина из США попал под суд после того, как сорвал службу в двух церквях. Об этом сообщает WTOP.

24 декабря, в канун Рождества, 34-летний Томас Кэмпбелл Боллинг фон Гетц из города Авеню, штат Мэриленд, совершил обход нескольких церквей. Около пяти часов вечера он пришел в католическую церковь Святых Ангелов во время мессы, приблизился к алтарю и уронил луковицу в проход. Он также начал шуметь, мешая пастору проводить богослужение. Один из прихожан вывел нарушителя спокойствия из церкви, но у фон Гетца при себе оказалась не только луковица. Выйдя на улицу, мужчина начал кидаться в прихожанина мандаринами.

Позже в тот же день фон Гетц направился на ночную рождественскую мессу в католическую церковь Святого Франциска Ксаверия в Леонардтауне. Там мужчина разбавил святую воду виски, а затем начал угрожать прихожанам. Когда они вывели его наружу, он попытался ударить нескольких человек бутылкой из-под виски.

Людям удалось задержать фон Гетца до прибытия полиции; затем его увезли в больницу для медицинского обследования. В четверг, 26 декабря, офис шерифа предъявил фон Гетцу обвинения в нескольких преступлениях, включая нападение, нарушение общественного порядка, угрозу массового насилия и порчу церковного имущества.

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