Женщина закрыла семилетнюю девочку в собачьей клетке под елкой и попала в тюрьму

Жительница США закрыла первоклассницу в собачьей клетке в воспитательных целях

Женщина из США попала в тюрьму после того, как закрыла семилетнюю девочку в собачьей клетке под елкой. Об этом пишет ABC 13.

Жительница Техаса Роуз Андерсон предстала перед судом в конце декабря из-за того, что 13 декабря заперла первоклассницу, которая приходится ей родственницей, в клетке для собак. Клетка при этом стояла прямо под наряженной к Рождеству елкой. Согласно судебным документам, Андерсон связала девочке руки кабельными стяжками, заклеила ей рот скотчем, а также пинала ее. Женщина заявила, что делала все вышеперечисленное в воспитательных целях, чтобы улучшить ее поведение в школе.

Не уточняется, кем именно приходится Андерсон жертве. Неизвестно также, кто именно сообщил о происшествии в полицию. Суд дал задержанной возможность выйти на свободу под залог в десять тысяч долларов. Однако рождественские праздники она, вероятно, проведет за решеткой. Известно, что Андерсон мать-одиночка с тремя детьми.

Ранее сообщалось, что в Австралии мать восьмерых детей расправилась с мужем во время ссоры и полтора года скрывала это при помощи его соцсетей. Хотя останки так и не были найдены, следователи уверены, что женщина разрубила мужа «на 20-30 кусков».