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16:22, 28 декабря 2024Забота о себе

Названа здоровая альтернатива вредным фруктовым сокам

Диетолог Семирядов предложил вместо соков давать детям смузи из овощей и фруктов
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Врач превентивной медицины, диетолог Дмитрий Семирядов предупредил о вреде фруктовых соков и назвал здоровую альтернативу им. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Семирядов обратил внимание, что в соках содержится большое количество сахара. По его словам, от одного выпитого стакана вреда не будет, но за праздничные дни дети потребляют несколько литров напитка. Из-за этого увеличивается риск появления лишнего веса, кариеса, проблем с пищеварением и развития других болезней. «Даже свежевыжатые соки не являются решением проблемы, поскольку в них тоже содержится много сахара и мало клетчатки, что вызывает резкий скачок уровня сахара в крови», — добавил эксперт.

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Доктор назвал свежие фрукты лучшей альтернативой вредным сокам. Также он предложил давать детям приготовленные дома смузи из овощей и фруктов, поскольку в них содержится больше клетчатки и меньше сахара, чем в соках. Однако даже их потребление следует ограничивать одним стаканом один-два раза в неделю, заключил диетолог.

Ранее Семирядов посоветовал реже пить воду из бутылок. Он назвал бутилированную воду вредной для здоровья.

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