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08:30, 2 ноября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали реже пить воду из бутылок

Диетолог Семирядов назвал воду из пластиковых бутылок вредной для здоровья
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов посоветовал реже пить воду из пластиковых бутылок и сократить потребление нескольких популярных продуктов, которые вредны для здоровья. Их врач назвал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Первым таким продуктом эксперт назвал сахар. «Проблема сахара в том, что он рафинированный, то есть очищенный, а наше тело на такое не рассчитано. В природе, например, во фруктах, сахар всегда идет с клетчаткой, сильно замедляющей его всасывание и смягчающей воздействие на организм», — объяснил он.

При избыточном потреблении сахар довольно быстро — буквально за восемь недель — может вызвать накопление жира в печени, а это уже главный фактор риска сахарного диабета. Кроме того, злоупотребление им действительно может привести к ожирению

Дмитрий Семирядов диетолог, нутрициолог

Семирядов также рекомендовал минимизировать количество трансжиров в рационе. Их источниками он назвал фастфуд, хлебобулочные изделия, маргарин, чипсы, замороженную пиццу, пироги, мясные рулеты, картофель фри. Кроме того, диетолог призвал с осторожностью употреблять в пищу молочные продукты, так как они могут быть вредны, если у человека плохо усваивается лактоза или есть явная или скрытая аллергия на молочный белок казеин.

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Специалист также посоветовал как можно реже пить воду из пластиковых бутылок. По его словам, исследование, проведенное в 2018 году, показало, что в 93 процентах образцов бутилированной воды обнаружили микро- и нанопластик.

Эти нанопластики настолько малы, что могут мигрировать через ткани пищеварительного тракта или легких в кровоток, распространяя потенциально вредные синтетические химические вещества по всему телу

Дмитрий Семирядов диетолог, нутрициолог

Ранее гастроэнтеролог Елена Иванина посоветовала воздержаться от еды и некоторых напитков во время путешествия на самолете. По словам Иваниной, изменение давления воздуха и то, что самолет движется, приводит к тому, что переваренная пища не может нормально передвигаться по желудочно-кишечному тракту.

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