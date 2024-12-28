Названо число вовлеченных в мошеннические схемы со звонками россиянам украинцев

Силантьев: сотни тысяч украинцев участвуют в мошеннических звонках россиянам

Заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев назвал число украинцев, вовлеченных в схемы со звонками на номера россиян. Он заявил РИА Новости, что сотни тысяч людей на Украине участвуют в данной мошеннической деятельности.

«Они это называют "офисами". Там этих офисов порядка трех тысяч, в некоторых городах, как в Днепропетровске, уже заметная часть населения в них работает — более шестидесяти тысяч человек. То есть это полноценная отрасль злодейской экономики», — указал собеседник агентства.

Ранее в Перми были зафиксированы два случая поджога банкоматов. По предварительным данным, пострадавшими стали сами поджигатели, вероятнее всего, действовавшие по указанию украинских мошенников.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.