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17:12, 28 декабря 2024Экономика

Оценен объем льготной ипотеки в России в декабре

ЦБ: объем льготной ипотеки в России в декабре сохранится на ноябрьском уровне
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В декабре объем льготной ипотеки в России сохранится на уровне ноября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

За первые три недели месяца было выдано около 118 миллиардов рублей против 119 миллиардов за аналогичный период в ноябре. При этом в ноябре сократились выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). За месяц было предоставлено 72,3 тысячи ИЖК на сумму 274,4 миллиона рублей — минус 23,8 процента по количеству и минус 25,3 процента по объему относительно октября. В годовом выражении показатель упал более чем в полтора раза.

75 процентов ИЖК в ноябре пришлись на программы с господдержкой. Всего было предоставлено 204,3 миллиарда рублей, что на 18,2 процента меньше октябрьского показателя. Более существенно просело предоставление ИЖК на рыночных условиях — на 40,4 процента, до 70 миллиардов рублей. Эксперты связывают резкое снижение с повышением процентных ставок. Также сократились объемы выдачи ИЖК по договору долевого участия (ДДУ) и ИЖК, предоставленных на цели создания индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — на 13,3 и 21,4 процента соответственно.

Ранее стало известно, что после отмены массовой льготной ипотеки застройщики начали пытаться привлечь покупателей рассрочками. Сейчас доля этого инструмента на рынке составляет около 30 процентов.

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