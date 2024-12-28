«Худшее, что может быть». Интернет ополчился против пикми-девушек. Кто это такие и почему их так не любят?

«Пикми-девушка», «пикми-герл» или «пикми-парень» — этим слова заполонили Рунет в конце 2024 года. Понятие «пикми», изначально придуманное для обозначения жаждущей мужского внимания девушки, стало настолько популярно, что по итогам года вошло в топ неологизмов, значение которых чаще всего искали в «Яндексе». За это время оно обросло мемами, стало причиной для ожесточенных споров и приобрело новые значения. Как появилось неоднозначное понятие и почему оно так популярно — в материале «Ленты.ру».

Откуда взялось слово «пикми»

Само слово «пикми» пошло от выражения «pick me», что переводится с английского языка как «выбери меня». Изначально им обозначали женщин, которые всеми силами стремятся заслужить внимание и одобрение мужчин, зачастую при этом выставляя в невыгодном свете других девушек.

Считается, что мем родился на свет в том числе благодаря сериалу «Анатомия страсти», который посвящен жизни медперсонала американской больницы.

В эпизоде, который вышел в 2005 году, одна из главных героинь Мередит Грей умоляет женатого врача Дерека Шепарда, в которого она влюблена, отдать предпочтение ей вместо его супруги . «Выбери меня. Остановись на мне. Люби меня», — просит она

Героиня сериала «Анатомия страсти» Мередит Грей Кадр: сериал «Анатомия страсти»

Когда именно слово «пикми» стали использовать как маркер конкретного типа женщин, неизвестно. Однако в зарубежном сегменте интернета этот мем стал популярен еще в 2016 году — тогда пользовательницы соцсети X (бывшая Twitter) запустили шуточный тренд, в котором писали посты от лица девушек, пытающихся привлечь мужское внимание тем, что они якобы выгодно отличаются от других женщин.

«Я ненавижу девушек. Парни намного лучше, вот поэтому я дружу только с парнями. С ними меньше нервотрепки», «Ты хочешь, чтобы мужчина платил за тебя на свиданиях? Ты что, меркантильная? Я никогда не жду, что мужчина будет платить за меня», — иронизировали они.

Видимо, я единственная девушка, которая не красится и у которой естественные волосы, брови и ногти пользовательница X с ником AudaciouslyDope

Каких именно девушек считают пикми

В 2020-2021 году феномен пикми стал популярен в TikTok. В основном блогеры снимали ролики с пародиями на пикми-девушек, а также рассказывали, кого они относят к такому типажу.

Так, по версии одних блогеров, пикми-девушки — это те, кто пытается завоевать внимание противоположного пола, делая акцент на своих положительных качествах как будущей жены и хозяйки. Другие же записали в пикми-девушек, напротив, тех, кто ради мужского одобрения отказывается от хобби и развлечений, считающихся типично женскими, и пытается влиться в мужскую компанию. Но обязательный элемент и тех и других, как решили в сети — хвастовство и выставление своей мнимой инаковости напоказ.

«Пикми-девушки — это самое худшее, что может быть», «Пикми-девушки должны исчезнуть. Я умоляю вас, обзаведитесь уже собственной личностью», «Ненавижу этих пикми-девушек», — тем временем писали пользователи X

«Когда пикми-девушка считает, что хорошо поет» Кадр: @graciepa / TikTok

Однако по мере того, как тренд распространялся по сети, слово «пикми» все больше теряло свое первоначальное значение и стало распространяться на достаточно широкую категорию девушек. «Пикми-девушка обязательно должна вести себя как королева драмы», — к примеру, заявила одна из тиктокерш. А другая заверила, что пикми-девушки часто ведут себя не соответствующе возрасту и всячески стараются подчеркнуть свою миниатюрность, даже если они обладают средними габаритами. «Прекрати вести себя как маленький ребенок, подружка, у тебя самый обычный рост», — написала блогерша.

А по еще одной версии, пикми-девушки стремятся завоевать мужское внимание тем, что ведут себя максимально мило и жеманно, подчеркивают свою слабость и беззащитность

В Рунете же к понятию «пикми-герл» добавили еще одно значение: так стали называть девушек, любящих неформальный стиль одежды, увлекающихся аниме или старающихся поддерживать милый и необычный образ, который в целом можно описать еще одним сленговым понятием «няшка».

Мемы и споры о пикми-девушках

«Да кто такие эти ваши пикми?», «Это те кому можно слать дикпики, или че?», «Объясните деду, что такое найк про и пикми» — взмолились русскоязычные пользователи X осенью 2024 года. Именно тогда понятие «пикми» достигло высшей точки популярности в Рунете (хотя начало распространяться там еще несколько лет назад).

«Не пикми, а чай Pickwick», «Идентифицирую себя как пикми-нормис-скуфа», «Пикми-герл на обочине», — тем временем шутили другие пользователи X.

Пикми-герл, пикми-герл... А вы пикми-бабулек видели вообще? Которым, хоть усрись но надо *** [докопаться] до любого встречного ребенка, и махать, и крутиться, и разговаривать, и, при определенном уровне наглости, трогать готовы, лишь бы привлечь внимание пользовательница X с ником Maiiiiiiigg

В мемах новомодному слову также нашли более традиционный аналог — вертихвостка. «Вот это по-нашему, а то здрасьте, приехали, какие-то пикмы», «Вертихвостка — это навсегда. А это что за пикми-шмикми, его завтра забудут», — то ли в шутку, то ли всерьез одобрили мем пользователи TikTok. Среди других синонимов, которые в сети предложили использовать вместо слова «пикми» — подлиза. Впрочем, другие комментаторы высказались против таких аналогов слову «пикми», заверив, что новый термин все же означает нечто другое.

Скриншот: @tahir_gone

Вокруг того, кого же именно считать пикми, вообще разгорелось множество споров — пользователи сети посетовали на то, что этим понятием подростки стали награждать буквально всех девушек, которые по каким-то причинам им не нравятся, или тех, кто просто не соглашается с их мнением.

«TikTok опошлил понятие "пикми", и теперь "пикми" — это буквально любая женщина по непонятным критериям, типа одетая в аниме-прикид или с розовыми волосами», «Сейчас принято называть словом "пикми" всех подряд, чье мнение не совпадает со взглядами твоей группы», — писали они. А некоторые заявили, что у этого слова женоненавистническая окраска.

Однако мем о пикми распространили и на парней — их нарекли «пикми-бойз». Правда, мужская версия мема получилась такой же неоднозначной: если одни стали так называть молодых людей, в общении с девушками провоцирующих их на жалость или сочувствие, то другие к пикми-парням причислили тех, кто выступает за женские права.

Давайте признаем существование пикми-пацанов: «я некрасивый», «в меня никто не влюбится», «тебе меня жалко», «ты первая, кто на меня посмотрела», «я ничтожество», «можно, я приеду пообниматься?» пользовательница X с ником shecallmemommy

Кроме того, мем о пикми в последнее время стали нередко использовать в самоироничном ключе. Такие пользователи сети сами называют себя пикми-герл и пикми-бой и уверяют: их это слово вовсе не обижает.