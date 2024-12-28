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05:51, 28 декабря 2024Мир

Посол рассказал о планах НАТО по завершению конфликта на Украине

Посол Токовинин: НАТО нацелено на продолжение конфликта на Украине, а не на мир
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: UK Government / Global Look Press

Вопрос завершения конфликта на Украине отсутствует в планах НАТО. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Бельгии Александр Токовинин.

«Таких пунктов в повестке дня НАТО, насколько мне известно, нет. На последних встречах министров обороны, министров иностранных дел альянса такие темы, как завершение конфликта или мирные переговоры, в повестке дня не фигурировали», — сказал он.

По его словам, сейчас НАТО нацелено на продолжение конфликта и наращивание военной помощи Киеву. Дипломат добавил, что именно в этих целях альянс запускает командование в Висбадене, чьей задачей будет координация содействия Украине в ее конфронтации с РФ.

Ранее Токовинин заявил, что НАТО наращивает свой военный потенциал, готовясь к возможной войне с Россией. «К сожалению, сейчас акцент ставится именно так», — сказал он.

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