Посол рассказал о планах НАТО по завершению конфликта на Украине

Посол Токовинин: НАТО нацелено на продолжение конфликта на Украине, а не на мир

Вопрос завершения конфликта на Украине отсутствует в планах НАТО. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Бельгии Александр Токовинин.

«Таких пунктов в повестке дня НАТО, насколько мне известно, нет. На последних встречах министров обороны, министров иностранных дел альянса такие темы, как завершение конфликта или мирные переговоры, в повестке дня не фигурировали», — сказал он.

По его словам, сейчас НАТО нацелено на продолжение конфликта и наращивание военной помощи Киеву. Дипломат добавил, что именно в этих целях альянс запускает командование в Висбадене, чьей задачей будет координация содействия Украине в ее конфронтации с РФ.

Ранее Токовинин заявил, что НАТО наращивает свой военный потенциал, готовясь к возможной войне с Россией. «К сожалению, сейчас акцент ставится именно так», — сказал он.