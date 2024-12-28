Появились кадры работы истребителей в Курской области

Минобороны России показало кадры работы истребителей в Курской области

Минобороны России показало кадры работы истребителей Су-35С в Курской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ТАСС.

По данным министерства, самолеты обеспечивали прикрытие Воздушно-космических сил России в приграничных районах Курской области.

Видео начинается с подготовки Су-35С ко взлету. После того как истребители поднимаются выше облачного покрова, показывают несколько кадров с камер, закрепленных в кабинах пилотов.

По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины лишились в Курской области более 250 бойцов, боевой машины пехоты, шести автомобилей, пяти минометов и боевой бронированной машины. Один украинский солдат сдался в плен.