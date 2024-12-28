Минобороны раскрыло новые подробности о ситуации в Курской области

Минобороны: российские войска ударили по 14 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 14 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

Бои происходили в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Нижний Клин, Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

За прошедшие сутки противник лишился более 250 бойцов, боевой машины пехоты, шести автомобилей, пяти минометов и боевой бронированной машины. Один украинский солдат сдался в плен.

С момента вторжения в Курскую область, по данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли не менее 44 820 бойцов.

Ранее в сети появилось видео, на котором беспилотник атаковал группу солдат Вооруженных сил Украины в Курской области. На кадрах можно заметить группу украинских солдат, пробирающихся через завалы в частном секторе.