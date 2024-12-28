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12:54, 28 декабря 2024Россия

Прилет беспилотника по группе солдат ВСУ в Курской области сняли на видео

Беспилотник атаковал группу солдат ВСУ в Курской области и попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Беспилотник атаковал группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «ПОГРАНИЧНИК ИЗ АДА».

На кадрах можно заметить группу украинских солдат, пробирающихся через завалы в частном секторе. По ним прилетает FPV-дрон. Взрывной волной с крыши дома сбивает остатки черепицы.

«Шикарная работа. Минус 6 [солдат противника]», — отметил автор канала.

Ранее было опубликовано видео с оставшимися в Курской области телами солдат ВСУ. На кадрах видно изувеченные останки бойцов, примерзшие к земле.

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