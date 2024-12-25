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12:37, 25 декабря 2024Россия

Изувеченные и примерзшие к земле тела солдат ВСУ в Курской области сняли на видео

Оставленные на поле боя изувеченные тела солдат ВСУ сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Оставленные на поле боя изувеченные тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах, снятых очевидцем, видно тела украинских солдат, лежащих в лесопосадке. У одного из них отсутствуют ноги, лицо другого залито кровью. Из-за минусовой температуры тела примерзли к земле. На фоне слышно хлопок, похожий за выстрел из артиллерийского орудия.

В каком районе Курской области было снято видео, не сообщается.

Ранее тот же канал опубликовал еще одну группу солдат ВСУ, навсегда оставшихся в Курской области. На их принадлежность одному из украинских подразделений указывает униформа, обмотанная синей лентой.

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