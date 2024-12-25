Изувеченные и примерзшие к земле тела солдат ВСУ в Курской области сняли на видео

Оставленные на поле боя изувеченные тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.
На кадрах, снятых очевидцем, видно тела украинских солдат, лежащих в лесопосадке. У одного из них отсутствуют ноги, лицо другого залито кровью. Из-за минусовой температуры тела примерзли к земле. На фоне слышно хлопок, похожий за выстрел из артиллерийского орудия.
В каком районе Курской области было снято видео, не сообщается.
Ранее тот же канал опубликовал еще одну группу солдат ВСУ, навсегда оставшихся в Курской области. На их принадлежность одному из украинских подразделений указывает униформа, обмотанная синей лентой.