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20:31, 28 декабря 2024Россия

Появилось видео удара дроном по боевой машине ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео удара дроном по боевой машине ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало видео удара беспилотником по боевой бронированной машине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале министерства.

«Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Видео снято на камеру, установленную на БПЛА. Дрон летит к бронемашине, едущей по полю. После приближения к технике противника ролик прерывается.

По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины лишились в Курской области более 250 бойцов, боевой машины пехоты, шести автомобилей, пяти минометов и боевой бронированной машины. Один украинский солдат сдался в плен.

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